Noul plan lansat de UEFA in ceea ce priveste salvarea sezonului in Champions League

Ziare.

com

In ultima instanta, forul oficial european ar vrea ca fazele finale ale competitiilor mai sus amintite sa se deruleze ambele in luna august, pe parcursul a doar 21 de zile. Momentan, totul e amanat pana la o data incerta, iar nimeni nu stie cat va mai evolua aceasta pandemie pe "Batranul Continent".Iar presedintele UEFA, slovenul Aleksandr Ceferin, a anuntat recent ca nu se pune problema ca acest sezon european sa fie prelungit pana in septembrie. Exista chiar posibilitatea ca totul sa fie anulat, daca criza sanitara se va prelungi.Iar conform cotidianului englez Daily Mirror , forul de la Nyon are in plan sa salveze competitiile sale intr-un anumit mod. Astfel, ultimele meciuri din optimi, apoi sferturile, semifinalele si finalele sa se dispute in maxim trei saptamani, in luna august. Fara spectatori, evident.Si cel mai probabil, sezonul va fi anulat, daca criza sanitara nu se va linisti pana la vara.Mai sunt 4 meciuri de disputat din returul optimilor de finala Champions League, e vorba de Real Madrid Bayern Munchen , Lyon - Juventus si Napoli Iata si rezultatele din turul optimilor de finala Europa League:Citeste si:D.A.