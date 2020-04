Noul plan pe care il are UEFA in ce priveste disputarea Champions League: Finala ar putea avea loc dupa 15 august

Ziare.

Initial, cele doua finale de Champions si Europa League au fost mutate pentru 24 si 27 iunie, cu o luna asadar mai tarziu decat datele initial fixate.Dar acum, avand in vedere expansiunea acestui virus, nici aceste date de la finalul lui iunie nu vor mai putea fi respectate. Iar cotidianul italian Gazzetta dello Sport anunta in aceasta sambata noul plan al celor de la UEFA in ce priveste Liga Campionilor "Nu va fi usor. Poate este o utopie, dar visul celor de la UEFA a fost intotdeauna acelasi: Champions League sa mearga pana la capat. Vor sa gaseasca datele pentru ultimele runde eliminatorii si sa se continue cu sferturile, semifinalele si finala. Sunt sanse ca sezonul sa fie prelungit pana tarziu in august, iar finala sa se dispute dupa 15 august.Sezonul viitor din cupele europene va incepe, cel mai probabil, in luna octombrie. Acesta este un proiect care va fi studiat de noua comisie. Exista mai multe scenarii in acest moment", notau italienii in analiza pe care au facut-o in celebrul ziar colorat in roz.In momentul intreruperii, Champions League mai avea de disputat 4 meciuri din mansa secunda a optimilor de finala, e vorba de partidele:Stim deja 4 sfertfinaliste, e vorba de RB Leipzig, Atalanta, Atletico de Madrid si PSG Ramane de vazut cum se va rezolva si problema terminarii campionatelor interne. Acolo, un alt ziar italian, Corriere dello Sport, anunta ca noua data limita pe care UEFA o va impune pentru incheierea campionatelor din Europa va fi 3 august.Liverpool e campioana en-titre din Champions League, insa ea a fost eliminata in optimi de catre Atletico.Vezi si:D.A.