Planul UEFA pentru a duce sezonul fotbalistic la bun sfarsit: Ce se intampla cu EURO 2020

Ziare.

com

Forul continental se va reuni marti, cand va decide ce se va intampla cu meciurile din cupele europene, amanate din cauza coronavirusului.Conform Caught Offside , UEFA vrea sa restructureze calendarul din cupele europene.Astfel, UEFA ar dori ca meciurile din sferturile de finala si semifinale sa se dispute intr-o singura mansa. Terenul va fi fie neutru, fie va fi stabilit prin tragere la sorti.Meciurile ar urma sa aiba loc in luna mai, iar datele finalelor nu vor fi modificate.O decizie va fi luata marti, cand UEFA va avea o sedinta extraordinara prin videoconferinta.Tot marti se va discuta si soarta EURO 2020, care ar putea fi amanat cu un an, conform declaratiei unui membru al Comitetului Executiv."Evaluam amanarea EURO 2020. Pana acum nu au fost intarzieri, dar cred ca este firesc sa incheiem campionatele nationale si cupele europene si sa amanam Campionatul European cu un an", a afirmat Evelina Christillin, conform Tuttomercatoweb C.S.