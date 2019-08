Rezultatele de miercuri din Champions League: Cine a reusit surpriza serii

FC Krasnodar (Rusia) - FC Porto (Portugalia) 0-1

Istanbul Basaksehir (Turcia) - Olympiacos Pireu (Grecia) 0-1

FC Basel (Elvetia) - LASK Linz (Austria) 1-2

CFR Cluj (Romania) - Celtic Glasgow (Scotia) 1-1

NK Maribor (Slovenia) - Rosenborg Trondheim (Norvegia) 1-2

In celelalte meciuri, Porto s-a impus in deplasarea din Krasnodar, iar Olympiacos a castigat la Istanbul.Iata rezultatele de miercuri:Partidele retur sunt programate saptamana viitoare.Invingatoarele merg in play-off-ul Champions League, in timp ce invinsele isi continua drumul in Europa League.M.D.