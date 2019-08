Rezultatele inregistrate marti in play-off-ul Champions League

LASK - Brugge 0-1 (Vanaken '10)

APOEL - Ajax 0-0

CFR Cluj - Slavia Praga 0-1 (Masopust '28)

22:00 Dinamo Zagreb - Rosenborg

22:00 Olympiacos - Krasnodar

22:00 Young Boys - Steaua Rosie Belgrad

Surpriza a venit de la Nicosia, acolo unde Ajax, cu Razvan Marin titular, nu a reusit sa treaca de cipriotii de la APOEL, calificarea in grupe urmand a se decide in returul de la Amsterdam.Iata insa rezultatele serii:Miercuri seara se vor disputa alte trei jocuri din aceasta faza a preliminariilor dupa urmatorul program:Mansa retur a play-off-ului Champions League este programata saptamana viitoare.