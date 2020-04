Solutia inedita gandita de UEFA pentru incheierea sezonului

Ziare.

In joc sunt veniturile din drepturile de televizare pentru acest sezon, precum si riscul de scadere a valorii acestora pentru urmatoarea editie a competitiei.Cele doua organizatii cauta in prezent un loc pentru organizarea acestei formule cu opt echipe, intr-o zona izolata in care jucatorii si membrii staff-urilor acestora sa fie feriti de coronavirus. Meciurile ramase de disputat urmeaza sa se joace apoi sub acest format, scrie publicatia catalana.Problema o reprezinta, insa, faptul ca daca formatul competitiei va fi schimbat, o parte din contractele de televizare ar urma sa fie renegociate, pentru ca bazele acordului semnat s-ar schimba, ceea ce ar face lucrurile foarte dificile.Se mai are, totodata, in vedere posibilitatea disputarii sferturilor de finala si semifinalelor Champions League intr-un singur meci, pe terenuri neutre, pentru a a reduce formatul, in timp ce finala ar putea fi mentinuta pe Stadionul Olimipc Ataturk din Istanbul, care trebuia sa gazduiasca initial ultimul act din Liga Campionilor , pe 30 mai.Comitetul Executiv al UEFA se va reuni din nou saptamana viitoare, prioritatea forului european reprezentand-o incheierea campionatelor si cupelor din fiecare tara, pana pe 3 august, dupa care urmeaza sa se finalizeze si cele doua cupe continentale, Liga Campionilor si Europa League.