UEFA a pus la cale ultimul plan pentru disputarea Champions League. In ce luna vor avea loc toate partidele

Exista un plan prin care toate meciurile ramase din Champions si Europa League sa se dispute in luna august. Iar decizia finala va avea loc marti, cand forul oficial european va avea o teleconferinta la care vor participa toti reprezentantii celor 55 de federatii europene. Italienii de la Sky Sports au anuntat ca UEFA vrea sa aplice un scenariu prin care cele 2 competitii trebuie sa se incheie pana pe 31 august.Champions League, astfel, s-ar relua pana pe 7 sau 8 august, in timp ce Europa League s-ar relua pe 2 august. O data la care se presupune ca toate ligile nationale se vor termina.Dupa 7-8 august, pe 11-12 august vor avea loc meciurile din prima mansa a sferturilor de finala UCL, iar peste 2-3 zile, pe 14 si 15, va avea loc returul acestor meciuri. Semifinalele vor avea loc pe 18/19 august, turul, respectiv 21-22 august returul, in timp ce finala va fi programata pe 29 august la Istanbul.De partea cealalta, in Europa League, pe 2-3 august vor avea loc ultimele doua meciuri din turul optimilor, partidele Sevilla - Roma si Inter - Getafe , pe 6 august august va fi returul din optimi, pe 10 si 13 august sferturile, pe 17 si 20 august au loc semifinalele, iar finala e programata la Gdansk in Polonia pe 27 august.