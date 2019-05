UEFA analizeaza posibilitatea unei schimbari radicale in formatul Ligii Campionilor

Ziare.

"Ca sa fiu sincer, in acest moment nu se intampla nimic special legat de acest subiect. Vom continua sa discutam, sa analizam", a spus Ceferin.UEFA analizeaza posibilitatea modificarii sistemului de desfasurare a Ligii Campionilor impreuna cu Asociatia europeana a cluburilor (ECA), din care fac parte cele mai puternice grupari fotbalistice de pe continent, in vederea reformarii competitiei incepand din 2024.Reprezentantii ligilor europene, care s-au intalnit luna aceasta cu responsabilii UEFA, au afirmat insa ca li s-a prezentat o propunere concreta, care permite celor mai bune 24 de echipe din cele 32 care iau parte la grupele Ligii Campionilor sa-si pastreze locurile in viitoarea editie a competitiei si doar patru locuri sa fie deschise castigatoarelor celor 54 de campionate nationale.Daca noul sistem va fi adoptat, se va pune capat traditiei prin care calificarea in cea mai importanta competitie europeana se realizeaza prin intermediul ligilor nationale.