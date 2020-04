UEFA, despre reluarea Ligii Campionilor si a Europa League

Ziare.

"Cu siguranta va fi mai complicat. In special din cauza actualelor restrictii de calatorie. S-ar putea sa fie nevoie de permise speciale. De asemenea, ar trebui sa tinem cont de diferitele situatii epidemiologice din diferite tari si poate, de asemenea, de reglementarile legale diferite. Nivelul de dificultate va fi semnificativ mai mare in unele locuri", a declarat Meyer (52 ani), profesor la universitatea din Saarbruecken, care coordoneaza si departamentul medical al Federatiei germane de fotbal (DFB)."Insa, exista si un avantaj: pentru ca aceste meciuri au fost amanate, exista mai multa liniste in privinta planificarii. Putem astepta sa vedem cum evolueaza lucrurile in general", a adaugat oficialul german.UEFA intentioneaza sa reia competitiile continentale intercluburi dupa finalizarea campionatelor nationale, sperand ca finalele Ligii Campionilor si Europa League sa se poata disputa catre sfarsitul lunii august, analizandu-se in prezent diferite scenarii, unul dintre acesta fiind organizarea meciurilor intr-un singur loc.In calitatea sa de principal responsabil medical al fotbalului german, Tim Meyer conduce un grup de lucru national care a realizat un manual detaliat privind modul in care Bundesliga ar putea reporni luna viitoare, cu portile inchise, in functie de acordul autoritatilor germane.