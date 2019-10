UEFA ia masuri dupa incidentele din Liga Campionilor

Ziare.

Manchester City si Dinamo Zagreb sunt acuzate din cauza fanilor englezi care au aruncat cu obiecte in teren respectiv din cauza fanilor croati care au distrus scaune pe stadionul Etihad in timpul meciului incheiat cu scorul de 2-0 pentru campioana Angliei.Real Madrid a intarziat lovitura de incepere a meciului cu FC Bruges (2-2), in timp ce echipa belgiana va trebui sa plateasca pentru limbajul abuziv utilizat de mijlocasul Ruud Vormer, la adresa unui oficial al meciului, dupa ce a fost eliminat pentru un al doilea cartonas galben. Olympiakos a fost pusa sub acuzare din cauza unui banner desfasurat de fani la meciul cu Steaua Rosie Belgrad (1-3), cu continut rasist, si pentru intarzierea loviturii de start a partidei. Steaua Rosie este acuzata pentru conduita inadecvata, dupa ce cinci jucatori, inclusiv doua rezerve, au primit cartonase galbene.Comisia disciplinara a UEFA se va intruni vineri pentru a lua decizii in cazul cluburilor Steaua Rosie Belgrad si Olympiakos Pireu, in timp ce in cazul celorlalte cluburi sedinta va avea loc pe 17 octombrie.