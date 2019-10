UEFA modifica din temelii Liga Campionilor: Lampard se opune schimbarilor

Ziare.

"In calitate de manager, intotdeauna te gandesti cum sa pastrezi jucatorii proaspeti", a explicat el in cursul unei reuniuni la Londra in fata reprezentantilor cluburilor, ligilor profesioniste, asociatiilor de jucatori si suporteri, reuniti la initiativa asociatiei Ligilor europene (European Leagues), o oponenta a acestui proiect."Daca ma intrebati 'se pot juca mai multe meciuri europene?', personal, eu nu vad unde le vom putea introduce in calendarul nostru deja incarcat. Eu cred ca ar fi foarte complicat sa pastram acelasi nivel de calitate si de prospetime pentru jucatori", a mai spus Lampard.Fostul mijlocas englez si capitan al echipei Chelsea, cu care a castigat Liga Campionilor, a adaugat ca "in calitate de jucator, personal, sunt pentru formatul actual, iar ca antrenor si mai mult".Proiectul prezentat in mai de UEFA ar fi dus, incepand din 2024, la o Liga a Campionilor aproape inchisa, foarte favorabila celor mai mari cluburi, cu 24 de echipe din 32 calificate automat de la un sezon la altul si doar patru locuri disponibile prin intermediul competitiilor nationale.Cele 32 de echipe ar fi fost impartite in patru grupe de cate opt echipe, in loc de opt grupe de cate patru echipe, fiecare echipa disputand astfel 14 meciuri in faza grupelor, in loc de sase ca pana acum.