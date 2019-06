UEFA pregateste schimbari in Liga Campionilor

Ziare.

com

"Noi vrem sa implicam federatiile in procesul de consultare, solicitandu-le idei care vor fi apoi examinate de grupul de lucru. Acest grup de lucru nu avea insa putere de decizie", a explicat un purtator de cuvant al UEFA.Prezentat la inceputul lunii mai de UEFA, care lucreaza in stransa colaborare cu Asociatia Europeana a Cluburilor (ECA), proiectul de reformare a Ligii Campionilor a fost primit cu mari rezerve de numeroase cluburi si ligi.Ligile organizatoare ale campionatelor nationale si un mare numar de cluburi au cerut, recent, Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) "o adevarata negociere" in privinta reformei controversate a Ligii Campionilor, susceptibila de a se transforma intr-un cerc inchis in 2024.Opozantii proiectului de reforma atribuit instantei europene s-au pronuntat clar pentru necesitatea unui "consens" pe aceasta tema exploziva, lasand sa planeze posibile actiuni legale daca va persista conflictul.Asociatia Europeana a Cluburilor si presedintele sau au avansat in ultimele saptamani argumentele lor pentru lansarea unei noi Ligi a Campionilor incepand din 2024, ce tinde sa devina o liga inchisa favorabila celor mai puternice cluburi.Noua Liga a Campionilor ar putea cuprinde patru grupe de opt, ceea ce ar duce la o crestere a numarului de meciuri europene, precum si un sistem care sa permita celor mai bune cinci echipe din fiecare grupa sa se califice direct pentru editia urmatoare, independent de clasamentul din campionatul lor.Cluburilor mai modeste si ligile organizatoare din campionatele nationale se tem sa-si vada competitiile devalorizate, in special daca reforma va afecta competitiile interne prin includerea de meciuri din competitiile europene in weekend-uri.