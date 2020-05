UEFA reactioneaza dupa anuntul privind reluarea Ligii Campionilor

Ziare.

com

Cupele europene la fotbal au fost suspendate din cauza pandemiei de coronavirus si UEFA a incurajat ligile nationale sa incerce sa finalizeze sezonul. Bundesliga este primul campionat care se va relua pe 16 mai, iar alte ligi ii vor lua exemplul.''Nimic nu s-a decis, absolut nimic'', a declarat un purtator de cuvant al UEFA, cand a fost intrebat despre datele reluarii Ligii Campionilor.Media internationala speculeaza ca data de 7 august s-ar potrivi cu programul pe care forul european il tine inca secret, dar aceste date sunt speculative tinand seama de modul in care va evolua pandemia de coronavirus.Atalanta, RB Leipzig, Atletico Madrid si PSG au obtinut deja calificarea in sferturi, in timp in cazul ultimelor patru echipe calificarea se va decide dupa partidele retur Manchester City Real Madrid (2-1), Juventus Torino - Olympique Lyon (0-1), Bayern Munchen Chelsea Londra (3-0) si FC Napoli (1-1).In interviul sau, Aulas a opinat ca echipele franceze vor fi masacrate daca meciurile din Champions se vor relua in august, din cauza ca nu vor avea acelasi nivel de pregatire ca adversarele lor.