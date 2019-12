Un arbitru roman, delegat de UEFA sa conduca un meci din Liga Campionilor

Ziare.

com

Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Mihai Artene, iar al patrulea oficial va fi Marius Avram, anunta site-ul oficial al FRF.Paris Saint-Germain este lidera grupei, cu 13 puncte acumulate, si este deja calificata in primavara Ligii Campionilor.Turcii ocupa ultima pozitie, cu doua puncte, dar pastreaza sanse la locul 3, care i-ar duce in primavara Europa League.Locul 3 este ocupat in acest moment de Club Brugge, care are 3 puncte si va juca impotriva lui Real Madrid.