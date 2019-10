Un roman arbitreaza un meci de top din Liga Campionilor

Fesnic si Avram, delegati in UEFA Youth League

Arbitru aradean va fi ajutat la cele doua linii de asistentii Octavian Sovre si Sebastian Gheorghe. Al patrulea oficial a fost desemnat Sebastian Coltescu, in timp ce observator de arbitri va fi Bo Karlsson, din Suedia, anunta site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal Meciul se va disputa pe stadionul Johan Cruyff din Amsterdam, unde isi disputa jocurile de acasa echipa internationalului roman, Razvan Marin. Partida este programata sa inceapa la ora locala 18:55 (19:55 in Romania).Ajax este pe primul loc in grupa H, cu 6 puncte acumulate dupa primele doua etape, iar Cheslea este pe locul secund, cu 3 puncte.Ovidiu Hategan a mai arbitrat in acest sezon in grupele Ligii Campionilor partida Barcelona - Dortmund 0-0.Horatiu Fesnic va arbitra partida dintre Galatasaray si Real Madrid, programata pe 22 octombrie, de la ora locala 15:00, la Istanbul. Arbitrul roman ii va avea alaturi pe asistentii Alexandru Cerei si Valentin Avram.In aceeasi zi, Marius Avram va arbitra jocul dintre echipele de tineret ale formatiilor Olympiacos si Bayern. Avram ii va avea ca asistenti pe Vladimir Urzica si Daniel Mitruti. Meciul se va disputa de la ora locala 17:00, pe unul dintre stadioanele Centrului de Pregatire al echipei Olympiacos.