Suma incredibila platita de miliardarul Abramovici pentru a demite antrenorii lui Chelsea

Ultimul nume de pe aceasta lista este Antonio Conte, italianul primind compensatii in valoare de 10,2 milioane de euro dupa ce patronul rus a decis sa renunte la serviciile sale.Jurnalistii de la Daily Mail au calculat cat a cheltuit Abramovici in ultimii 15 ani doar pe compensatiile platite antrenorilor, iar suma este cu adevarat impresionanta.93 de milioane de lire sterline, aproximativ 105 milioane de euro, este totalul compensatiilor primite de tehnicienii la care Abramovici a renuntat de-a lungul timpului."Campion" este Jose Mourinho, dat afara in doua randuri de omul de afaceri rus si care a incasat aproape 35 de milioane de euro numai din compensatii!M.D.