Chelsea trece incredibil de Arsenal in derbiul Londrei

Pierre-Emerick Aubameyang a deschis scorul pentru Arsenal in minutul 13, Jorge Luiz Filho a egalat in minutul 83 dupa o gafa monumentala a portarului Leno, pentru ca dupa doar patru minute, Chelsea sa reuseasca golul victoriei prin Tammy Abraham.In urma acestui rezultat, Chelsea termina anul pe locul 4 in clasament, cu 35 puncte, in timp ce Arsenal a ajuns pe un incredibil loc 12, cu 24 puncte, la doar sase puncte de zona retrogradarii.In clasament lider detasat este Liverpool , cu 52 puncte, urmata de Leicester City, 42 puncte si Manchester City , 38 puncte.