Transfer spectaculos intre doua mari rivale din Premier League

Brazilianul David Luiz este foarte aproape de a schimba cartierul din Londra in care evolueaza, el plecand de la Chelsea la Arsenal."Tunarii" vor plati pentru fundasul in varsta de 32 de ani numai 7 milioane de lire sterline, afacerea fiind un adevarat chilipir daca ne gandim la sumele investite in aceasta vara in transferuri.David Luiz era nemultumit de statutul sau la Chelsea si a fortat mutarea la Arsenal, acolo unde managerul Unai Emery i-a promis un loc de titular.In ceea ce ii priveste pe "tunari", acestia aveau nevoie disperata de un aparator cu experienta dupa ce capitanul echipei, Koscielny, a ales sa revina in Franta natala in aceasta vara.M.D.