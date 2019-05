Un fotbalist important al lui Arsenal rateaza finala Europa League pentru ca se teme pentru viata sa

Ziare.

Armeanul Henrikh Mkhitaryan nu va face deplasarea in capitala Azerbaijanului, Baku, pentru ultimul act al celei de-a doua competitii continentale, potrivit unui comunicat oficial al "tunarilor"."Anuntam cu dezamagire faptul ca Henrikh Mkhitaryan nu va face parte din lotul nostru pentru finala Europa League impotriva celor de la Chelsea. Am analizat atent toate optiunile pentru ca Micki sa fie in lot, insa dupa ce am discutat cu jucatorul si cu familia sa am convenit ca acesta sa nu faca deplasarea", au transmis cei de la Arsenal Mijlocasul devine astfel o victima "de lux" a conflictului dintre Azerbaijan si Armenia, care dureaza de ani buni.Autoritatile de la Baku, cele care nu permit, de regula, armenilor sa intre pe teritoriul azer, au dat asigurari ca Mkhitaryan nu va avea niciun fel de problema.Totusi, jucatorul a fost avertizat ca trebuie sa evite orice gest ce ar putea avea conotatii politice pentru ca spectatorii sa nu fie inflamati.Existand pericolul ca extremisti azeri sa recurga la gesturi regretabile, fotbalistul a decis ca este mai bine pentru el sa urmareasca finala Europa League din fata televizorului.M.D.