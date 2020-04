A murit Peter Bonetti, portarul de legenda al lui Chelsea

Ziare.

com

Site-ul oficial al gruparii londoneze a fost cel care a anuntat aceasta veste trista. Portarul englez a fost poreclit de-a lungul anilor "Pisica" gratie reflexelor sale uriase. In toata cariera, Bonetti a strans 729 de partide in tricoul lui Chelsea in anii 60 si 70 si ocupa astfel un prestigios loc 2 all-time pentru "The Blues", dupa Ron Harris.El a fost selectionat si de 7 ori pentru nationala Albionului, fiind al doilea portar de la Cupa Mondiala din 1966, cucerita de nationala engleza.Bonetti a mai evoluat si pentru gruparile St.Louis Stars, Dundee United si Woking.Ca trofee, Peter se poate lauda cu Cupa Ligii din 1965, Cupa Angliei din 1970, Cupa Cupelor din 1971, toate cu Chelsea si evident Cupa Mondiala din 1966, cu Anglia.Foarte multi i-au asemanat evolutile minunate cu marele Gordon Banks, portarul titular al Angliei din 1966.