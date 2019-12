Abramovici a primit o noua oferta pentru vanzarea clubului Chelsea: Suma ceruta de oligarhul rus

Ziare.

Roman Abramovich nu a acceptat oferta omului de afaceri Todd Boehly, care nu a oferit pretul dorit de oligarhul rus, de 3 miliarde de lire sterline (3,6 miliarde de euro). Todd Boehly este actionar al clubului de baseball Los Angeles Dodgers."Inca un investitor american care incearca sa cumpere o participatie in fotbalul european", a comentat Financial Times. Saptamana trecuta, fondul californian Silver Lake a cumparat, pentru 500 de milioane de dolari, circa 10% din actiunile City Football Group (CFG), holding ce controleaza opt cluburi , printre care Manchester City . CFG a ajuns astfel la 4,8 miliarde de dolari (4,3 miliarde de euro).Nu se stie exact ce propunere i-a facut Boehly lui Abramovici, dar candidatii la cumpararea gruparii de pe Stamford Bridge stiu de acum la ce sa se astepte. Cele 3,6 miliarde de euro inseamna o suma mult peste evaluarile specialistilor.Potrivit clasamentului valorii financiare a cluburilor europene de top, stabilit de un cabinet KPMG, Chelsea este in 2019 pe locul 6 pe lista celor mai "scumpe" cluburi din lume, cu o valoare estimata la 2,2 miliarde euro, pe primul loc fiind Real Madrid (3,2 miliarde de euro).Abramovici a cumparat-o pe Chelsea in 2003 pentru 140 de milioane de euro. Anul trecut, el a avut mai multe oferte pentru cumpararea clubului, una chiar de laSilver Lake.Aceste oferte au venit in perioada crizei diplomatice dintre Marea Britanie si Rusia dupa tentativa de otravire a unui fost agent dublu rus si a fiicei sale in Anglia. Anul trecut, autoritatile britanice nu i-au prelungit viza lui Abramovici, care a cerut nationalitatea israeliana si a renuntat sa investeasca 500 de milioane de lire sterline pentru un un nou stadion.