Chelsea a anuntat pierderi financiare uriase, de peste 100 de milioane de euro

Ziare.

com

Cifra de afaceri s-a aflat in usoara crestere, ajungand la 446,7 milioane lire sterline (523 milioane euro), dar absenta din Liga Campionilor in 2018-2019, cheltuielile record facute pentru achizitionarea unor jucatori , precum Kepa Arrizabalaga, Christian Pulisic, Mateo Kovacic si Jorginho, sau schimbarile repetate de antrenori au cauzat un deficit, care s-a ridicat la 96,6 milioane lire sterline."Cresterea constanta a incasarilor si o gestiune financiara prudenta in ultimele sezoane au permis clubului sa efectueze investitii semnificative la nivel sportiv, respectand totodata criteriile fair-play-ului financiar al UEFA ", a declarat presedintele clubului Chelsea, Bruce Buck, intr-un comunicat publicat pe site-ul gruparii londoneze.In vigoare din 2011, fair-play-ul financiar prevede ca echipele europene sa nu poata depasi pragul de 30 milioane euro reprezentand pierderi cumulate pe trei ani.Chelsea ocupa locul 4 in Premier League, ultimul care asigura calificarea pentru viitorul sezon al Ligii Campionilor, dupa 20 de etape si s-a calificat in optimile de finala ale Champions League, faza in care va intalni echipa Bayern Munchen