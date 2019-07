Chelsea are un nou antrenor - oficial

Ziare.

Lampard a jucat la Chelsea pe postul de mijlocas timp de 13 ani, perioada in care a castigat in special trei titluri si Liga Campionilor. Sezonul trecut, la prima sa experienta ca antrenor, fostul international englez a ratat ascensiunea in Premier League cu Derby County, pe care a dirijat-o pana la barajul de promovare.''Sunt extrem de mandru ca revin la Chelsea ca antrenor principal, a declarat Lampard intr-un comunicat. Toata lumea stie cat de mult iubesc acest club si istoria pe care am impartasit-o. Unica mea preocupare este acum sa pregatesc echipa pentru sezonul ce vine''.Lampard ii succede in postul de antrenor italianului Maurizio Sarri, care a castigat in ultimul sezon Europa League. Tehnicianul italian a plecat de la Chelsea, dupa un singur sezon, la Juventus Torino