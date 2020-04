Chelsea face o oferta de 20 de milioane de euro pentru urmasul lui Gerd Muller

Ziare.

Presa engleza scrie faptul ca Chelsea doreste sa il transfere pe Gian-Luca Waldschmidt de la Freiburg. Englezii pregatesc o oferta de 20 de milioane de euro pentru tanarul atacant german, dupa cum anunta cotidianul britanic Daily Mail Jucatorul a marcat de 5 ori pentru SC Freiburg in acest sezon de Bundesliga, dar a si lipsit o perioada de circa 2 luni dupa o accidentare suferita la meciul sau de debut in nationala Germaniei.Waldschmidt a impresionat la Europeanul de tineret din vara trecuta, cand a marcat 7 goluri in 5 partide, inclusiv o dubla, din pacate o spunem, in partida din semifinale cu Romania.Atacantul german are 15 goluri in 48 de aparitii pentru Freiburg de la transferul de la Hamburg din 2018.Dupa meciurile mari facute de atacant la EURO de tineret, el a fost comparat cu marele "tunar" Gerd Muller, primind chiar aceeasi porecla cu fostul mare star al Germaniei si al lui Bayern, "Bombardierul".D.A.