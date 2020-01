Chelsea, pas gresit in primul meci din 2020 in Premier League

Ziare.

Brighton Hove and Albion a jucat acasa pe 1 ianuarie si a remizat cu cei de la Chelsea, echipa antrenata de Frank Lampard.A fost 1-1 intre cele doua formatii, dupa ce Azpilicueta a deschis scorul pentru oaspeti in minutul 10, iar egalarea a venit tarziu, pe final de meci, pentru "pescarusi".Jahanbakhsh a marcat pentru echipa in alb si albastru, din pasa lui Dunk. Iranianul a trimis o foarfeca perfecta in coltul lung al portii lui Kepa de la marginea careului mare, un gol fabulos pe care il puteti urmari in imagini VIDEO aici Chelsea ramane pe 4 dupa acest egal din EPL, "The Blues" avand doar 2 victorii in ultimele cinci partide. Londonezii au 36 de puncte.Brighton este pe locul 13 cu 24 de puncte la activ. La gazde, Tudor Baluta nu a fost nici macar in lot.Tot pe 1 ianuarie, Aston Villa a castigat in deplasarea de la Burnley, scor 2-1.Miercuri este programat un derbi interesant intre Arsenal si Manchester United , de la ora 22, televizat pe EuroSport.