Iata ce-a spus antrenorul lui Arsenal dupa infrangerea categorica din finala Europa League

Tehnicianul iberic in varsta de 47 de ani considera ca marcarea primului gol a schimbat jocul."In primul rand vreau s-o felicit pe Chelsea. In prima repriza am avut cateva oportunitati importante de a prelua conducerea. Ne-am creat ocazii, insa primul gol a schimbat soarta meciului", a spus Unai Emery la microfonul BT Sport."Am incercat sa ramanem in meci, insa cel de-al doilea lor gol ne-a facut sarcina si mai dificila. N-am reusit sa revenim, iar victoria lor e meritata", a completat acesta.4-1 a fost scorul finalei Europa League dintre cele doua rivale londoneze, Chelsea si Arsenal.Golurile finalei disputate la Baku (Azerbaijan) au fost inscrise de Giroud (min.49), Pedro (min.60) si Hazard (min.65 - penalti si 72) pentru "albastri", respectiv Iwobi (min.69) pentru "tunari".I.G.