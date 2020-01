Suma uriasa pe care Conte a primit-o dupa ce a fost demis de la Chelsea

Ziare.

com

Cum contractul a fost incheiat unilateral, cu 12 luni inainte de a expira, antrenorul italian si staff-ul sau au fost despagubiti cu 31.3 milioane de euro, anunta Sky Sports.In total, Chelsea a platit peste 100 de milioane de euro drept despagubiri pentru antrenorii demisi de cand Roman Abramovich a devenit proprietarul clubului, in 2004.Antonio Conte a antrenat-o pe Chelsea timp de doi ani (2016-2018), reusind sa castige titlul in Premier League in primul sau sezon la carma echipei.In prezent, Antonio Conte o antreneaza pe Inter, in timp ce Chelsea e pregatita de Frank Lampard.I.G.