Conducerea FMI: Candidaturile se depun pana pe 6 septembrie

"Consiliul de administratie anunta astazi ca a adoptat un proces deschis, bazat pe merit si transparenta pentru a selectiona viitorul director general", precizeaza FMI intr-un comunicat citat de AFP.FMI este constrans sa gaseasca un nou sef din cauza plecarii, inainte de sfarsitul mandatului, a lui Christine Lagarde, care va conduce Banca Centrala Europeana (BCE)."Persoana aleasa pentru a ocupa postul de director general va trebui sa aiba un parcurs exceptional in domeniul politicii economice la un nivel de inalta responsabilitate", mai precizeaza institutia.Aceasta trebuie sa fi avut o "remarcabila cariera profesionala", sa demonstreze "aptitudini de gestiune si de diplomatie" pentru a conduce o institutie de anvergura mondiala.De asemenea, noul sef trebuie sa fie cetatean al uneia dintre cele 189 de tari membre ale FMI.Pretendentul ales va trebui sa fie "ferm atasat de cooperarea multilaterala" si sa dea dovada de capacitati de obiectivitate si impartialitate, precum si sa fie "capabil sa comunice cu eficienta", subliniaza FMI.Daca exista mai multi de trei candidati, consiliul de administratie va preselectiona trei persoane in functie de sustinerea cea mai puternica "fara a privilegia o regiune" fata de alta. Acestia vor fi apoi audiati la Washington.Lista restransa, care trebuie stabilita prin consens, poate fi publicata de FMI."Desi Consiliul de conducere poate alege un director general cu majoritate de voturi, obiectivul sau este de a-l selectiona prin consens", a adaugat FMI.De la infiintarea sa in 1944, FMI a fost condus de un european, in timp ce un american a fost mereu numit in fruntea Bancii Mondiale.In Europa, dupa o prima serie de discutii conduse de Bruno Le Maire, ministrul francez de finante insarcinat sa obtina un acord asupra unui nume, lista posibilelor nume este redusa in prezent la olandezul Jeroen Dijsselbloem, fostul presedinte al Eurogrupului, si la ministrul spaniol de finante Nadia Calvino, potrivit unei surse europene.Alte surse de la Washington evoca numele actualului numar 2 al Bancii Mondiale, bulgaroaica Kristalina Gheorghieva.