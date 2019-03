FMI avertizeaza ca zona euro nu va rezista unei noi crize economice

Ziare.

Uniunea monetara "" pentru a rezista "unor turbulente economice neasteptate", a afirmat Lagarde, la o conferinta desfasurata la Paris."Sistemul bancar este mai sigur, dar asta nu e suficient. Prosperitatea economica este mai ridicata, per ansamblu, dar beneficiile cresterii nu sunt impartasite suficient", a declarat oficialul FMI, la reuniunea organizata de Banca Centrala a Frantei.Avertismentul vine pe fondul multiplicarii incetinirii cresterii, in special in primele economii ale zonei euro, Germania si Franta.Referindu-se la banci, Lagarde a explicat ca "avem nevoie de un sistem bancar european care, avem nevoie de un sistem bancar care diversifica intr-adevar riscurile si sprijina avansul economiei".Seful FMI le-a cerut liderilor din zona euro "sa reinceapa discutiile, sa negocieze cu buna credinta si sa ajunga la un compromis dificil pentru a debloca intregul potential al uniunii bancare".De asemenea, Lagarde a afirmat ca bancile trebuie sa infiinteze "un" pentru a face fata unor turbulente economice neasteptate. Un astfel de sistem trebuie, a solicitat directorul general al FMI.In decembrie, ministrii europeni de Finante au cazut de acord pentru a da noi responsabilitati fondului de salvare al zonei euro (MES), dar au amanat deciziile cu privire la un buget al zonei euro si o schema de garantare a depozitelor bancare, pentru ca nu au putut ajunge la un consens.Cele mai importante masuri,, pentru a face toate depozitele bancar din zona euro mai sigure, s-au dovedit mult prea controversate pentru a putea fi promovate mai departe.In cazul schemei de garantare a depozitelor, lipsa de incredere intre statele membre ale zonei euro este atat de mare incat acestea nu au putut cadea de acord asupra unei foi de drum pentru inceperea negocierilor politice, asa cum au cerut liderii UE.Presedintele Eurogrupului, portughezul Mario Centeno, a afirmat, totodata, ca, in privinta EDIS, "mai este nevoie de noi eforturi inaintea de a putea cadea de acord asupra unei foi de drum pentru inceperea negocierilor".Acesta a mentionat ca va fi infiintat un grup de lucru la nivel inalt ce va avea mandatul de a lucra la urmatorii pasi si a face un raport in luna iunie 2019.