Ciprian Marica, intepaturi catre Adi Mutu si Mirel Radoi: "Daca ne uitam la CV-urile lor..nu au experienta pentru posturile pe care le au"

Marica s-a retras devreme din activitatea sportiva, din cauza unor accidentari, are acum 34 de ani si este patronul formatiei Farul Constanta, din liga secunda a Romaniei.Fostul nouar de la Schalke sau Stuttgart spune ca are totusi incredere in cei doi, dar are un semn de intrebare in ce priveste experienta lui Mutu si Radoi in aceste posturi: "Sper ca cei doi sa reuseasca. Mizez pe entuziasmul lor"."Sper ca cei doi sa reuseasca. M-as bucura. Mizez pe entuziasmul lor si sunt convins ca au mentori, antrenori cu experienta, care ii sustin si care ii ajuta. Sunt convins ca Federatia a facut o alegere buna.Sigur ca ne uitam pe CV-urile lor... Poate ma pot gandi ca alti antrenori ar fi fost mai in masura sa conduca o nationala . Ei au oameni cu care sa se sfatuiasca. Cu elan si entuziasm vor reusi!", puncta Marica intr-un interviu pentru TVR, televiziunea nationala publica.Adi Mutu, 41 de ani, i-a luat locul lui Mirel Radoi la nationala de tineret, dupa ce acesta a fost promovat la echipa mare de seniori, in urma rezultatelor foarte bune de la EURO Under 21 de anul trecut.Romania are de jucat o partida cu Islanda in septembrie (teoretic, daca pandemia de coronavirus nu va mai pune probleme pana atunci) in prima partida de baraj de calificare la EURO 2021. Daca vom castiga in aceasta deplasare vom juca intr-o alta deplasare cu invingatoarea partidei Ungaria - Bulgaria.Echipa de tineret e pe locul 2 in grupa de calificare la Europenele de tineret, la 5 puncte in spatele Danemarcei, cu care trebuia sa jucam pe 31 martie la Craiova, meci amanat pentru toamna, tot din cauza COVID-19.Citeste si:D.A.