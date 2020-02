Antrenorul lui Lyon si-a pierdut rabdarea cu Tatarusanu

Ziare.

Internationalul roman a gafat decisiv in infrangerea suferita de Lyon pe terenul celor de la Nice.Fostul stelist a respins in fata un sut din marginea careului, iar cei de la Nice au deschis scorul."Am luat un prim gol de cascadorii rasului. Portarul nostru a alunecat", a spus Garcia la finalul meciului.Nice s-a impus cu 2-1, dar Tatarusanu va ramane in poarta si in meciurile urmatoare.Asta deoarece titularul Anthony Lopes este in continuare accidentat, iar Lyon nu are alta solutie.C.S.