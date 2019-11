Ciprian Tatarusanu, cerut de urgenta de fanii lui Lyon ca titular, dupa o ultima gafa teribila a numarului 1 Lopes (Video)

Ziare.

In ultima partida din Ligue 1 disputata de Lyon, sambata seara, OL s-a impus greu in deplasarea de la Toulouse, scor 3-2, dar a avut mari emotii si din pricina lui Lopes, care a facut o gafa uriasa la golul 2 primit de oaspeti.La pauza, scorul era 1-1 intre cele doua formatii, dar in startul mitanului secund, minutul 56, Lopes a iesit total aiurea la un balon si incurcat putin si de un coleg de-al sau de echipa, si-a respins balonul in proprie poarta.Lyon a intors pana la urma rezultatul prin golurile semnate de Moussa Dembele si Memphis Depay, dar fanii lui OL au fost revoltati de ultimele gafe ale lui Lopes, cerand prin postari pe pagina de Twitter a clubului ca Tatarusanu sa primeasca o sansa."Tatarusanu trebuie sa spuna ca in curand este randul sau" sau "Tatarusanu este la fel de puternic ca Lopes. Cartile trebuie redistribuite", au fost doua dintre primele reactii venite pe pagina clubului. Iar fanii au continuat in aceeasi nota:"Lopes este vinovat si trebuie odihnit. Lui Tatarusanu ar trebui sa i se dea incredere si sa joace 1-2 meciuri ". De asemenea..."Lui Tatarusanu i s-a promis o competitie care pare mai artificiala decat orice altceva", mai adauga un suporter lyonez, care mai era completat si de un altul: "Daca il jucam pe Tatarusanu, poate il motivam pe Lopes sa redevina numarul 1 incontestabil".Tatarusanu a fost adus in vara la Olympique Lyon insa pana acum nu a apucat sa debuteze intr-un meci oficial, chit ca pe banca au fost doi antrenori la OL in acest sezon, brazilianul Sylvinho sau acum recent adusul Rudi Garcia.Este a doua gafa majora a portughezului Lopes in mai putin de doua saptamani, dupa ce a facut acelasi lucru si la partida cu Benfica Lisabona din Champions League.Lyon e abia pe 8 in Franta cu 16 puncte dupa 12 etape consumate.D.A.