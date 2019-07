Ciprian Tatarusanu, debut de cosmar la Lyon. A incasat trei goluri si a primit nota 4 de la presa franceza (Video)

Ziare.

Lyon a evoluat intr-un meci amical cu italienii de la Genoa , meci pierdut cu un scor spectaculos, 3-4. A fost primul meci al lui "Tata" intre buturile lui Lyon, un debut insa nefericit pentru fostul stelist.Partida s-a disputat la Gueugnon, iar Genoa nu l-a avut in poarta pe Ionut Radu , care inca se afla in vacanta dupa ce a jucat la Europenele de tineret.Portarul de 33 de ani tocmai a semnat in aceasta vara un contract pe 3 ani cu OL, intrand imediat dupa pauza si evoluand in ultimele 45 de minute, in locul titularului de drept, Anthony Lopes, cand scorul era 1-1.Culmea, Lyon s-a distantat la 3-1 pe tabela, dar gafele lui Tatarusanu au ingropat echipa franceza, romanul primind 3 goluri in ultima jumatate de ora.Ciprian ar fi putut bloca usor sutul lui Hiljemark, din interiorul careului, dar mingea a trecut pe sub el...La final de meci, cotidianul local lyonez Le Progres i-a facut o analiza destul de dura lui Tatarusanu, care a mai activat in trecut si la Fiorentina : "Abandonat de defensiva, fostul portar al lui Nantes nu are prea multe sa-si reproseze. In 45 de minute, e dificil sa tragi o concluzie asupra celui care se considera numarul 1 bis. A dat totusi dovada de autoritate in careu. Nu e uimitor stiind caracterul sau puternic. N-a avut vreo parada decisiva", nota cotidianul citat mai sus despre Tatarusanu, pe care l-a notat cu nota 4.De altfel romanul, in momentul in care a semnat cu Lyon, anunta inca de la prezentare ca vrea sa fie portarul numarul 1 de la OL: "Daca mi s-ar fi spus ca voi fi portarul numarul 2, n-as fi venit aici. Vreau sa fiu titular. Am fost numarul 1 intreaga mea cariera".Olympique Lyon va evolua in acest sezon in play-off-ul de calificare in UEFA Champions League.D.A.