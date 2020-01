Ciprian Tatarusanu l-a imitat pe Stefan Radu si apare si el in echipa deceniului in Italia, la fosta sa formatie

Ziare.

com

Site-ul oficial al suporterilor Fiorentinei, " Viola Nation " a intocmit o echipa ideala a jucatorilor care au evoluat in decada 2010 - 2019 la clubul din Firenze.Ciprian Tatarusanu a jucat la Fiorentina in perioada 2014-2017 si a fost ales cel mai bun portar din cadrul acestei perioade, chiar daca a avut o concurenta destul de acerba: brazilianul Neto, fost portar si la Juventus, italianul Marco Sportiello sau pustiul teribil al Frantei, Alban Lafont."Inaltul roman a semnat cu Fiorentina in 2014, de la Steaua Bucuresti (actualmente FCSB ), datorita legii Bosman, si a preluat imediat postul de titular lasat liber de Neto, care a plecat la Juventus Torino . Cu totii eram un pic sceptici: desi era numarul 1 al Romaniei, nu a jucat niciodata in afara tarii de origine. El a alungat rapid aceste dubii, cu un sir de prestatii constant bune intre buturi. "Constant" - acesta este cel mai bun cuvant care il poate descrie: nu a gresit niciodata si, ocazional, a avut parade incredibile", scriau fanii pe site-ul citat mai sus, despre portarul roman din Bistrita.Iata mai jos echipa aleasa de suporteri Trebuie spus ca printre cei numiti mai sus, Davide Astori nu mai este printre noi, el fiind chiar marele capitan al Fiorentinei din ultimii 3-4 ani, dupa ce a incetat brusc din viata acum doi ani, in toamna lui 2018, in urma unui stop cardio-respirator.Fiorentina este acum in Italia pe locul 15, cu 17 puncte in 17 partide.Citeste si:D.A.