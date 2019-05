Ciprian Tatarusanu schimba echipa

Ziare.

com

Presa franceza anunta ca Tatarusanu i-a informat deja pe oficialii gruparii "canare" ca si-a gasit o noua echipa.Pe de alta parte, turcii de la Futbol Arena scriiu ca Tatarusanu va ajunge cel mai probabil la Besiktas.Gruparea turca se pregateste sa fie preluata de Mircea Lucescu , acesta fiind asteptat sa semneze in zilele urmatoare.Tatarusanu s-a transferat la Nantes in urma cu doi ani si a prins 64 de meciuri in Ligue 1, fiind un om de baza.De la plecarea de la FCSB , Tatarusanu a mai fost legitimat timp de trei ani si la Fiorentina , dintre care doi ca titular.C.S.