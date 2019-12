Ciprian Tatarusanu schimba echipa

Ziare.

Editia tiparita a cotidianului L'Equipe anunta ca Tatarusanu a ajuns la capatul rabdarii si i-a informat pe oficialii lui Lyon ca vrea sa plece.Acestia si-au dat deja acordul si au inceput sa-i caute deja un inlocuitor portarului roman.Conform publicatiei franceze, Tatarusanu va continua tot in Ligue 1, dar numele echipei nu este cunoscut momentan.Tatarusanu s-a transferat in vara la Olympique Lyon din postura de jucator liber de contract, dupa despartirea de Nantes.I-a acuzat insa pe oficialii lui Lyon ca l-au mintit ca va fi titular si nu a prins nici macar un minut in acest sezon.C.S.