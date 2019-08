Cosmin Contra dezvaluie cum l-au pacalit francezii pe Tatarusanu

Ziare.

Tatarusanu a semnat in aceasta vara cu Lyon din postura de jucator liber de contract, dupa ce sefii clubului i-au promis ca va fi titular.In schimb, dupa ce contractul a fost semnat, antrenorul echipei i-a transmis portarului ca nu va mai apara."El avea un acord verbal cu Lyon pe cand ei voiau sa-l vanda pe Lopez, titularul de drept. I-au promis ca acesta va pleca si ca el va ramane numarul 1 la echipa. Numai ca Lopes n-a mai plecat, oferta a picat, si atunci Tatarusanu este acum intr-o situatie ingrata.Sylvinho (antrenorul lui Lyon - n.red.) i-a spus in fata ca nu va apara decat in Cupa Ligii, Cupa Frantei, daca antrenorul iti taie macaroana, atunci ce sa mai zici", a spus Contra la Digi Sport.Tatarusanu este extrem de nemultumit de tratamentul de care a avut parte, motiv pentru care incearca deja sa plece de la Lyon."Cauta solutii. Acum incearca sa vorbeasca cu cei din conducere, sa-l lase sa plece sub forma de imprumut un sezon. Nu cred ca la Nantes, la o echipa de un nivel bun", a mai spus Contra.Tatarusanu a semnat cu Lyon din postura de jucator liber de contract, dupa ce intelegerea cu Nantes a expirat.C.S.