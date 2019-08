Francezii fac lumina in cazul transferului lui Tatarusanu

Ziare.

com

Presedintele lui Lyon, celebrul Jean-Michel Aulas, a raspuns primul, el infirmand categoric informatiile transmise de Cosmin Contra in presa romana."Niciodata nu i s-a promis lui Tata ca Anthony va pleca. Concurenta este normala, iar doi portari internationali la o echipa cu pretentii europene ar trebui sa fie regula", a transmis Aulas.Cateva zile mai tarziu, antrenorul fostei campioane din Ligue 1, Sylvinho, a transat definitiv disputa dintre Tatarusanu si Lyon."Tatarusanu este un fotbalist important, un profesionist desavarsit. Are un comportament exceptional. Este portarul numarul doi ale echipei noastre", a declarat acesta.Cosmin Contra a anuntat in urma cu cateva zile ca Tatarusanu a fost pacalit de francezi.Liber de contract, internationalul roman ar fi fost convins sa semneze cu Lyon in aceasta vara dupa ce i s-a promis ca portarul numarul 1 al echipei, Anthony Lopez, va fi vandut, iar el va fi titular.Dupa ce a devenit clar ca Lopez nu va fi transferat, Tatarusanu ar fi incercat sa caute solutii pentru a pleca de la Lyon, inclusiv sub forma de imprumut la alta echipa, fara insa ca sefii clubului sa fie de acord.