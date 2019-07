Lovitura uriasa pentru Tatarusanu: Iata cati bani primeste de la Lyon

Ziare.

Tatarusanu a semnat in iunie cu Lyon, venind de la alta echipa franceza, FC Nantes, ca jucator liber de contract. Aspectul financiar pare sa fi contat cand fotbalistul a ales sa semneze cu Lyon, scrie ziarul Le Progres.Goalkeeperul castiga mai bine decat la Nantes, unde avea un salariu anual brut de 1,2 milioane de euro. In plus, cand a semnat cu OL el a primit o prima de instalare de 1 milion de euro.Tatarusanu a spus ca nu a venit la Lyon ca sa fie rezerva lui Anthony Lopes. Portarul roman a ramas pe banca de rezerve in amicalul cu Arsenal (2-1), de duminica. El a fost folosit o singura repriza de OL, in meciul de pregatire cu Genoa (3-4) .