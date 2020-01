Momente de panica pe terenul lui Lyon, unde Tatarusanu a debutat in Ligue 1. Un jucator s-a prabusit pe gazon din senin (Video)

Ziare.

Unul dintre colegii lui Ciprian, fost capitan la Steaua , a cazut din senin in minutul 21, fara sa fie atins de niciun adversar. Vorbim despre Martin Terrier, care a cazut pe gazon si parea ca are dificultati in respiratie din ce in ce mai mari.Medicii au intervenit de urgenta pentru a-i acorda primul ajutor, iar dupa cateva minute de panica, jucatorul francez de 22 de ani a fost scos de pe teren cu targa, in locul sau intrand Toko Ekambi, atacantul imprumutat de la Villarreal La cateva minute dupa acest moment, Lyon s-a grabit sa si posteze un mesaj pe o retea de socializare: "Jucatorul nostru se simte mai bine si si-a recapatat cunostinta".Lyon conduce in acest moment pe Toulouse cu 1-0, gol Cornet in minutul 29, iar Ciprian Tatarusanu a fost introdus pentru prima data titular in Ligue 1, dupa meciurile foarte bune facute in Cupa.Terrier are 22 de ani si a fost cumparat de Lyon in 2018 de la Lille pentru 11 milioane de euro.Atacantul a jucat 26 de meciuri si a marcat patru goluri in acest sezon pentru Lyon.D.A.