Noi probleme pentru Tatarusanu in Franta

Jurnalistii din Hexagon anunta ca sefii lui Lyon au decis sa ii propuna titularului buturilor fostei campioane a Frantei, Anthony Lopes, prelungirea contractului, negocierile fiind aproape finalizate.Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a declarat in mai multe randuri ca Tatarusanu a fost pacalit de francezi.Concret, in momentul in care a semnat cu gruparea din Lyon, romanului i s-a promis ca Lopes va fi vandut in aceasta vara si el va fi numarul unu.Acum nu doar ca nu se intampla asta, ba chiar Lopes isi va prelungi contractul, ceea ce inseamna ca internationalul "tricolor" va trebui sa se multumeasca multa vreme cu statutul de rezerva.M.D.