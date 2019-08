Pacalit de francezi, Tatarusanu ar putea pleca de la Lyon

Ziare.

Antrenorul cu portarii al fostei campioane a Fratei, Gregory Coupet, a recunoscut recent ca internationalul roman este nemultumit de statutul sau si ca isi doreste sa incerce o aventura la o alta formatie."El apreciaza ca a ajuns la un club mare, dar situatia lui ii afecteaza parcursul de la echipa nationala , acolo unde titular", a transmis acesta.Din spusele selectionerului Cosmin Contra , in momentul in care a semnat cu Lyon lui Tatarusanu i s-a promis ca va fi om de baza la echipa.Intre timp, titularul din sezonul trecut, Anthony Lopez, n-a mai fost vandut si a ramas ca numarul unu al echipei, romanului spunandu-i-se ca va juca numai in meciurile de Cupa.Nemultumit de situatie, Tatarusanu, care are contract cu Lyon pana in 2022, vrea sa isi gaseasca o noua echipa si sa fie lasat sa plece sub forma de imprumut.