Reactia lui Tatarusanu dupa primul meci oficial la Lyon

Internationalul roman a evoluat pe toata durata celor 90 de minute si a incasat un gol, insa echipa sa a obtinut calificarea in sferturile de finala.La finalul intalnirii, Tatarusanu nu s-a abtinut si le-a spus francezilor ca nu este multumit de situatia sa."Nici acum nu sunt multumit pentru situatia mea, nu ma impac sa fiu goalkeeperul numarul 2. Totusi, aceasta este hotararea antrenorului si o respect", a spus romanul, citat de gsp.ro Ciprian Tatarusanu a fost transferat de Lyon in vara acestui an, insa a fost tot timpul rezerva lui Anthony Lopes.In mai multe randuri romanul a transmis ca nu este multumit de statutul sau de rezerva si ca ia in considerare plecarea de la Lyon.