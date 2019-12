Surpriza mare in Franta: Tatarusanu, la primul meci oficial pentru Lyon

Ziare.

Capitanul nationalei Romaniei a fost titularizat de antrenorul Rudy Garcia in duelul din Cupa Frantei cu Toulouse.Duelul de miercuri seara incheie o jumatate de an de cosmar pentru fotbalistul roman, acesta fiind nevoit sa urmareasca de pe banca de rezerve toate meciurile disputate de Lyon in acest sezon.Mai mult, situatia sa de la formatia franceza a deschis discutia referitoare la un posibil transfer chiar in perioada de mercato din luna ianuarie, Tatarusanu fiind profund nemultumit de statutul sau.Ramane de vazut daca este doar primul meci pentru el ca titular la Lyon sau daca este numai o incercare a francezilor de a-i oferi cateva minute in perspectiva mutarii la o alta formatie.M.D.