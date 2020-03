Tatarusanu a intrat in somaj partial

Ziare.

com

"Tinand cont de masurile luate de autoritati in lupta impotriva propagarii virusului Covid-19, care au determinat suspendarea tuturor competitiilor si antrenamentelor, Olympique Lyon, ca si alte cluburi din Ligue 1, informeaza ca a pus intregul personal sportiv in somaj partial pana la noi ordine", se arata intr-un comunicat al clubului.OL a precizat ca ceilalti colaboratori ai sai au fost plasati in "telemunca", iar cei a caror prezenta fizica este necesara pentru continuarea activitatii continua sa lucreze la Groupama Stadium, cu respectarea strica a masurilor de preventie contra coronavirusului.Anterior, Amiens, Montpellier si Nimes Olympique au anuntat intrarea in somaj partial de miercuri.