Tatarusanu a primit gol si in al doilea sau meci pentru Lyon

Ziare.

com

Capitanul Romaniei a aparat poarta lui Lyon in duelul cu Brest, din sferturile de finala ale Cupei Ligii, si a avut o evolutie destul de buna.Din pacate, pe final de meci, la scorul de 2-0, "Tata" a fost invins de Grandsir.Acesta a reusit sa inscrie cu un sut pe coltul lung, dintr-un unghi inchis, Tatarusanu avand partea sa de vina.Lyon a mai marcat o data in prelungiri si s-a impus cu 3-1, obtinand calificarea in semifinale.Pentru Tatarusanu va urma o alta perioada in care va urmari de pe banca meciurile echipei sale, in momentul de fata doar o accidentare a titularului Lopes putand sa-i aduca partide in Ligue 1.M.D.