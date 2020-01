Tatarusanu, erou pentru Lyon in Cupa Ligii

Ziare.

Titularizat din nou in a treia competitie din fotbalul francez, capitanul Romaniei a avut o evolutie solida si s-a remarcat printr-o lovitura de la 11 metri aparata la loteria penaltiurilor.Duelul dintre Lille si Lyon, din semifinalele Cupei Ligii, s-a incheiat la egalitate, scor 2-2, astfel ca echipa calificata a fost decisa in urma loviturilor de departajare.Aici, Tatarusanu a aparat chiar primul penalti, executat de Bamba, iar apoi a avut sansa la ratarea lui Sanches.Chiar daca a prins doar cateva meciuri la Lyon, Tatarusanu va avea sansa de a castiga din teren primul trofeu in Franta.In finala Cupei Ligii, Lyon va da peste invingatoarea duelului dintre PSG si Reims.