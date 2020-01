Tatarusanu, omul meciului la Lyon: Prima reactie a capitanului Romaniei

Ziare.

Capitanul Romaniei a avut o evolutie solida si a aparat un penalti la loviturile de departajare, contribuind decisiv la calificarea echipei sale in finala."Va multumesc mult pentru ca m-ati ales omul meciului, iar eu si toata echipa va asteptam pe Stade de France la finala!", a spus Tatarusanu.Capitanul nationalei Romaniei a ajuns la Lyon in vara anului trecut si a fost rezerva lui Anthony Lopes in Ligue 1 si in Cupa Frantei.El a primit sansa de a juca doar in Cupa Ligii, acolo unde a facut-o foarte bine, Lyon ajungand pana in marea finala.M.D.