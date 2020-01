Tatarusanu, titular din nou pentru Lyon: Ce spune despre plecarea de la fosta campioana a Frantei

Ziare.

Prezent la conferinta de presa alaturi de antrenorul Rudy Garcia, capitanul Romaniei a declarat din nou ca nu este multumit de statutul de rezerva, insa a explicat ca nu se gandeste la plecare in aceasta iarna."Sunt la conferinta de presa, alaturi de dumneavoastra, ceea ce inseamna ca voi fi pe teren in meciul cu Brest.Alegerea portarului titular este o decizie a antrenorului. Eu ma antrenez tot timpul pentru a schimba acesta situatie. Nu ma gandesc inca la plecare. Vreau sa dau totul pentru a juca. Am experienta si sunt concentrat pe ce am de facut. Cel mai dificil lucru este sa stau pe banca de rezerve", a spus romanul.Ciprian Tatarusanu a ajuns la Lyon in vara anului trecut si a avut o prima jumatate de sezon de cosmar.Romanul este rezerva lui Lopes si nu a evoluat pana acum decat intr-o singura partida oficiala, tot in Cupa Ligii.Pentru ca nu reuseste sa se impuna ca titular s-a vorbit mult despre o plecare a lui Tatarusanu de la Lyon chiar din aceasta iarna, veteranul international roman dorind sa ajunga la o echipa la care sa poata evolua constant.M.D.