Veste extrem de proasta primita de Ciprian Tatarusanu la Lyon

Fostul capitan al Stelei si portar titular al nationalei Romaniei la fotbal a aflat din presa franceza faptul ca Lyon se gandeste sa renunte la serviciile sale din vara, sau imediat ce stagiunea actuala se va fi incheiat, avand in vedere ca nu cunoastem o data exacta din cauza pandemiei de coronavirus.Portarul in varsta de 34 de ani mai are 2 ani de contract cu gruparea lyoneza, dar OL se gandeste sa rezilieze pe cale amiabila acest contract la vara. Si acest lucru din cauza ca francezii doresc sa ii acorde mai multe sanse talentatului portar elvetian, Anthony Racioppi, jucator crescut in academia clubului, dupa cum anunta portalul din Franta FootMercato Racioppi a atras deja atentia si altor cluburi europene mari, printre care Chelsea sau PSG In aceasta stagiune, Tatarusanu a evoluat in doar doua partide din Ligue 1 si in alte 3 in Cupa Ligii Frantei. El a incasat sapte goluri , iar in grupele UEFA Champions League nu a bifat nici macar un minut.Romanul a ajuns vara trecuta la OL dupa plecarea de la Nantes, desi era dorit si de Nice sau Rennes, dar aici i s-a promis postul de titular, avand in vedere iminenta plecare a titularului Anthony Lopes, plecare care pana la urma nu s-a mai realizat.Fostul goal-keeper de la Fiorentina sau Nantes are o cota de piata de 1,5 milioane de euro.Citeste si:D.A.